Состояние одного из пострадавших от взрыва газа в доме на Урале тяжелое

«Женщина 1950 года рождения получила переломы ноги и руки, закрытую черепно-мозговую травму, госпитализирована в состоянии средней степени тяжести, — сообщили в пресс-службе ведомства. — Мужчина 1980 года рождения получил серьезные ожоги, госпитализирован в Ожоговый центр ГБ № 6 Челябинска в тяжелом состоянии. Еще один мужчина 1949 года рождения, госпитализирован для осмотра в состоянии легкой тяжести».