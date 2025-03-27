Ричмонд
+9°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Состояние одного из пострадавших от взрыва газа в доме на Урале тяжелое

В МЧС Челябинской области сообщили о состоянии пострадавших после взрыва газа в пятиэтажном жилом доме в поселке Красногорском, где сегодня погибла 82-летняя пенсионерка и были травмированы двое мужчин и одна женщина.

Источник: МЧС Челябинской области

«Женщина 1950 года рождения получила переломы ноги и руки, закрытую черепно-мозговую травму, госпитализирована в состоянии средней степени тяжести, — сообщили в пресс-службе ведомства. — Мужчина 1980 года рождения получил серьезные ожоги, госпитализирован в Ожоговый центр ГБ № 6 Челябинска в тяжелом состоянии. Еще один мужчина 1949 года рождения, госпитализирован для осмотра в состоянии легкой тяжести».

Как уже писала «РГ», взрыв газа в квартире на втором этаже пятиэтажки по улице Лермонтова, 17 произошел во второй половине дня — по предварительным данным, в 15.20. В нескольких квартирах вылетели окна, разрушены межквартирные и межкомнатные перегородки.

На месте происшествия доме работают экстренные службы, подача газа перекрыта. Полиция обеспечивает проезд спецмашин. На место происшествия выехал глава региона Алексей Текслер.

По факту взрыва газа в доме СК возбудил уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.