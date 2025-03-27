В Москве арестовали водителя за попытку дать взятку сотруднику ДПС

Ранее СК сообщал, что 24 марта фигурант, двигаясь на микроавтобусе со спецсигналами по Новолучанской улице, был остановлен сотрудниками ДПС. При проверке выяснилось, что разрешающие использование спецсигналов документы поддельные. Подозреваемый пытался передать инспектору ДПС взятку в размере 665 тысяч рублей за несоставление протокола об административном правонарушении и был задержан.
«С учетом позиции Никулинской межрайонной прокуратуры заключен под стражу 35-летний мужчина, обвиняемый в коррупционном преступлении… Фигуранту предъявлено обвинение по части 3 статьи 30, пункта “б” части 4 статьи 291 УК РФ (покушение на дачу взятки должностному лицу). Вину он признал», — сообщается в Telegram-канале ведомства.
Никулинская межрайонная прокуратура контролирует ход и результаты расследования уголовного дела.