В Москве арестовали водителя за попытку дать взятку сотруднику ДПС

Ранее СК сообщал, что 24 марта фигурант, двигаясь на микроавтобусе со спецсигналами по Новолучанской улице, был остановлен сотрудниками ДПС. При проверке выяснилось, что разрешающие использование спецсигналов документы поддельные. Подозреваемый пытался передать инспектору ДПС взятку в размере 665 тысяч рублей за несоставление протокола об административном правонарушении и был задержан.