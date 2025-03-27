Ричмонд
+3°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Хургаде отменили погружение прогулочных батискафов

МОСКВА, 27 мар — РИА Новости. Погружения прогулочных батискафов у берегов Хургады в настоящее время экстренно отменены, приостановлены экскурсии и продажи билетов на них, говорится в сообщении Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Источник: © РИА Новости

«Все погружения прогулочных батискафов у берегов Хургады в настоящее время экстренно отменены. Также приостановлены экскурсии и продажи билетов на них… Согласно неподтверждённым сообщениям, подводное судно столкнулось с рифом и “потеряло давление” на глубине 20 метров, что привело к его затоплению», — сообщили в ассоциации.