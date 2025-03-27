В Хургаде отменили погружение прогулочных батискафов

«Все погружения прогулочных батискафов у берегов Хургады в настоящее время экстренно отменены. Также приостановлены экскурсии и продажи билетов на них… Согласно неподтверждённым сообщениям, подводное судно столкнулось с рифом и “потеряло давление” на глубине 20 метров, что привело к его затоплению», — сообщили в ассоциации.