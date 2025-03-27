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СК возбудил «уголовку» по факту избиения молодой жительницы Салавата

Из-за избиения девушки в Салавате завели уголовное дело.

Источник: Комсомольская правда

В Башкирии Следственный комитет завел дело против жителя Салавата, который избил сожительницу. Об этом рассказала пресс-служба ведомства.

Согласно предварительным данным, мужчина незаконно проник в жилище женщины и угрожал ей убийством. Возбуждено уголовное дело по статье «Незаконное проникновение в жилище против воли проживающего в нем лица». В настоящее время следователи устанавливают все обстоятельств произошедшего и занимаются сбором доказательств.

Кроме того, СК ходатайствует перед надзорным ведомством о передаче из МВД в свое производство материалов о других возможных противоправных действиях мужчины.

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