В Ташкенте стая собак напала на девушку — что будет с животными, и кто в ответе за проблему?

Реакция со стороны администрации Учтепинского района последовала довольно быстро. В официальном Telegram-канале хокимията появилось видео, где показано, как служба отлова задерживает бродячих собак. Чиновники заявили, что специалисты профильных ведомств провели оперативные мероприятия, в ходе которых большинство животных было отловлено. Работы в этом направлении, по их словам, продолжаются.
Однако в заявлении хокимията остался без ответа главный вопрос: что будет с пойманными собаками? Будут ли они отправлены в приюты или попросту уничтожены? Пока официального ответа нет. И это — тревожный знак.
Проблема, которую замалчивают
Эта история — не исключение, а симптом. В Ташкенте давно назрела системная проблема с безнадзорными животными. От нападений страдают люди, но страдают и сами животные — от холода, голода, жестокости и безразличия. И виноваты в этом не собаки, а мы — общество, которое не смогло выстроить элементарную систему обращения с бездомными животными.
В Стамбуле, к примеру, действует гуманная и эффективная модель: бездомных собак и кошек стерилизуют, вакцинируют, ставят им бирки и выпускают обратно в привычную для них среду. Они находятся под наблюдением, получают корм от волонтёров, а в случае болезни — лечение в муниципальных клиниках. Жестокое обращение с животными там — уголовное преступление.
Что нужно делать?
Для того чтобы в Ташкенте появилась гуманная система обращения с бездомными животными, в первую очередь необходимо создать эффективно работающие муниципальные приюты и ветеринарные клиники. В каждом районе столицы должен быть приют, где животные смогут находиться в безопасности, получать уход и временное пристанище. При этом важно развивать систему усыновления, чтобы как можно больше собак и кошек находили новых хозяев.
Ключевым элементом такой системы должна стать массовая стерилизация и вакцинация. Это позволит гуманно контролировать численность популяции и предотвратить распространение инфекционных заболеваний. Для эффективной реализации таких программ потребуется участие ветеринаров, волонтёров и стабильное государственное финансирование.
Не менее важным направлением является просветительская работа. Людям нужно объяснять, что выбрасывать животных на улицу — это жестокий и безответственный поступок. Воспитание культуры заботы о домашних питомцах должно начинаться с детства и охватывать все слои общества.
Большую роль также могут сыграть волонтёры, зоозащитные организации и активисты. Их опыт, энергия и вовлечённость способны стать настоящим двигателем изменений. Государство и городские власти не должны игнорировать или оставлять без поддержки такие инициативы.
Для координации всей работы необходима цифровая система учёта, где будет фиксироваться информация о каждом стерилизованном и вакцинированном животном, его местонахождении, состоянии здоровья и взаимодействии с людьми. Это поможет вести контроль и обеспечит прозрачность всей системы.
Ташкенту нужна продуманная и человечная модель, в которой защита людей будет сочетаться с уважением к жизни и судьбе животных. Да, защитить детей и взрослых от агрессивных животных — приоритет. Но это не должно превращаться в охоту. Собаки не выбирали жить на улицах. Это последствия системной халатности, которую нужно исправлять не страхом и насилием, а умом и ответственностью.
Хочется верить, что в Ташкенте всё-таки найдётся место не только для роскошных ресторанов и новых жилых комплексов, но и для гуманного отношения к тем, кто не может постоять за себя.