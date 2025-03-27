В Ташкенте стая собак напала на девушку — что будет с животными, и кто в ответе за проблему?

Ташкенту нужна продуманная и человечная модель, в которой защита людей будет сочетаться с уважением к жизни и судьбе животных. Да, защитить детей и взрослых от агрессивных животных — приоритет. Но это не должно превращаться в охоту. Собаки не выбирали жить на улицах. Это последствия системной халатности, которую нужно исправлять не страхом и насилием, а умом и ответственностью.