Три человека пострадали в Ленобласти при взрыве и пожаре в квартире

По данным телеканала «ЛенТВ24», открытый огонь охватил квартиры на третьем и четвертом этажах дома и распространился на пятый этаж. Источник в экстренных службах сообщил телеканалу, что причиной взрыва мог стать взрыв в одной из квартир.