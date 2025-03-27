Три человека пострадали в Ленобласти при взрыве и пожаре в квартире

По данным ведомства, в результате инцидента пострадали двое взрослых и один ребенок. При падении с третьего этажа женщина получила переломы и ушибы. У второго взрослого и ребенка было выявлено отравление продуктами горения средней степени тяжести.
РБК обратился за комментарием в МЧС Ленинградской области и в офис главы Приморска в Ленинградской области.
Как пишет телеграм-канал «Фонтанка», возгорание произошло после взрыва на третьем этаже жилого дома на Выборгском шоссе. Площадь пожара составила 90 кв м.
По данным телеканала «ЛенТВ24», открытый огонь охватил квартиры на третьем и четвертом этажах дома и распространился на пятый этаж. Источник в экстренных службах сообщил телеканалу, что причиной взрыва мог стать взрыв в одной из квартир.
По информации 78.ru, на третьем этаже дома произошел взрыв газового баллона.
В середине марта в жилом доме на улице Нижняя Масловка в Москве произошел взрыв.
Причиной стала разгерметизация аэрозольного баллона. В результате инцидента никто не пострадал, однако было повреждено остекление квартиры.