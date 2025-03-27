Среди погибших в батискафе в Хургаде была уроженка Башкирии

Как выяснилось, супруги Валиуллины — медики из татарстанского посёлка Уруссу. 38-летняя педиатр Кристина — уроженка Калтасинского района Башкирии. Она окончила Ижевскую медакадемию и прошла курсы повышения квалификации в БГМУ. Её 41-летний супруг Равиль — анестезиолог-реаниматолог. Вместе с ними были две дочери — сообщается, что дети живы.