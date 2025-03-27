В Нижнем Новгороде посетители банного комплекса отравились хлором в бассейне

Следователи устанавливают обстоятельства отравления посетителей банного комплекса в Ленинском районе Нижнего Новгорода. Об этом сообщает СУ СК России по Нижегородской области.
После посещения бассейна несколько человек, включая детей, обратились за медицинской помощью. У одного из пострадавших медики диагностировали химический ожог сетчатки глаза, у других — отравление парами хлора.
В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего, оценивается степень вреда, нанесённого здоровью пострадавших, а также проводится проверка соблюдения норм безопасности в заведении.