Пятеро россиян погибли при крушении батискафа в Египте, среди них двое детей

«Число погибших увеличилось до пяти человек, среди них двое несовершеннолетних», — пояснили в дипмиссии.
Прогулочный батискаф Sindbad, на борту которого находились туристы из разных стран, в том числе 45 россиян, сегодня утром потерпел аварию у берегов Хургады.
Большинство пассажиров были спасены. По данным Telegram-канала SHOT, погибли девять человек. При этом, по информации генконсула РФ Виктора Воропаева, восемь россиян пропали без вести.
Сообщалось, что туристы неоднократно жаловались на состояние батискафа, заявляли о неготовности судна и экипажа к экстренным ситуациям.
Причиной крушения могла стать ошибка пилота, который допустил столкновение с рифом, в результате чего корпус аппарата разгерметизировался. В рамках экскурсии Sindbad должен был погрузиться на глубину до 22 метров.