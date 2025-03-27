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Пятеро россиян погибли при крушении батискафа в Египте, среди них двое детей

При крушении батискафа у побережья Хургады погибли пятеро россиян. Об этом сообщили РИА Новости в генеральном консульстве РФ в Египте.

Источник: Российская газета

«Число погибших увеличилось до пяти человек, среди них двое несовершеннолетних», — пояснили в дипмиссии.

Прогулочный батискаф Sindbad, на борту которого находились туристы из разных стран, в том числе 45 россиян, сегодня утром потерпел аварию у берегов Хургады.

Большинство пассажиров были спасены. По данным Telegram-канала SHOT, погибли девять человек. При этом, по информации генконсула РФ Виктора Воропаева, восемь россиян пропали без вести.

Сообщалось, что туристы неоднократно жаловались на состояние батискафа, заявляли о неготовности судна и экипажа к экстренным ситуациям.

Причиной крушения могла стать ошибка пилота, который допустил столкновение с рифом, в результате чего корпус аппарата разгерметизировался. В рамках экскурсии Sindbad должен был погрузиться на глубину до 22 метров.