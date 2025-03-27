Наркоторговцев со взрывчаткой задержали в Ростовской области

Пятерых жителей Ростовской области заподозрили в незаконном обороте наркотиков на территории региона и за его пределами. Об этом сообщает пресс-служба УФСБ России по региону.
— Оперативники выяснили, что запрещенные вещества закупали оптом на даркнет-маркетплейсе, а потом продавали через различные каналы. Во время обысков были изъяты крупные партии различных наркотиков, а также взрывное устройство и поддельное удостоверение, — отмечают в УФСБ.
Сейчас в отношении подозреваемых возбуждены уголовные дела. Все участники группы уже находятся под стражей. Следствие продолжается.
Напомним, ранее 35-летнего жителя Таганрога осудили за убийство девятилетней давности.