Наркоторговцев со взрывчаткой задержали в Ростовской области

— Оперативники выяснили, что запрещенные вещества закупали оптом на даркнет-маркетплейсе, а потом продавали через различные каналы. Во время обысков были изъяты крупные партии различных наркотиков, а также взрывное устройство и поддельное удостоверение, — отмечают в УФСБ.