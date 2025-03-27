Двое взрослых и ребёнок пострадали при взрыве в пятиэтажке в Ленобласти

ЧП произошло в доме № 5 на Выборгском шоссе. По предварительной информации, взорвался газовый баллон на третьем этаже. Огонь быстро перекинулся на четвёртый и пятый этажи, охватив площадь 90 квадратных метров.
Как сообщили в пресс-службе МЧС по Ленобласти, сообщение о пожаре поступило в 14:27 по системе 112. На место оперативно прибыли пожарно-спасательные подразделения, обнаружив возгорание в двух квартирах. Спасатели эвакуировали жителей, а также ликвидировали пламя.
По информации комитета по здравоохранению, пострадали двое взрослых и один ребёнок.
«В результате падения с третьего этажа женщина получила ушибы и переломы конечностей. У ребёнка и взрослого диагностировано отравление продуктами горения средней степени», — сообщили в пресс-службе администрации региона. Пострадавшие были доставлены в Выборгскую межрайонную больницу.
На месте продолжают работать экстренные службы, выясняются все обстоятельства произошедшего. Прокуратура организовала проверку и обещает дать комплексную оценку ситуации. Соблюдение прав и законных интересов жильцов находится на контроле городской прокуратуры.