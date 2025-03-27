Двое взрослых и ребёнок пострадали при взрыве в пятиэтажке в Ленобласти

Как сообщили в пресс-службе МЧС по Ленобласти, сообщение о пожаре поступило в 14:27 по системе 112. На место оперативно прибыли пожарно-спасательные подразделения, обнаружив возгорание в двух квартирах. Спасатели эвакуировали жителей, а также ликвидировали пламя.