Ричмонд
+9°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Двое взрослых и ребёнок пострадали при взрыве в пятиэтажке в Ленобласти

В результате взрыва бытового газа в многоквартирном доме в городе Приморске (Ленинградская область) пострадали три человека, сообщает пресс-служба администрации региона.

Источник: соцсети

ЧП произошло в доме № 5 на Выборгском шоссе. По предварительной информации, взорвался газовый баллон на третьем этаже. Огонь быстро перекинулся на четвёртый и пятый этажи, охватив площадь 90 квадратных метров.

Как сообщили в пресс-службе МЧС по Ленобласти, сообщение о пожаре поступило в 14:27 по системе 112. На место оперативно прибыли пожарно-спасательные подразделения, обнаружив возгорание в двух квартирах. Спасатели эвакуировали жителей, а также ликвидировали пламя.

По информации комитета по здравоохранению, пострадали двое взрослых и один ребёнок.

«В результате падения с третьего этажа женщина получила ушибы и переломы конечностей. У ребёнка и взрослого диагностировано отравление продуктами горения средней степени», — сообщили в пресс-службе администрации региона. Пострадавшие были доставлены в Выборгскую межрайонную больницу.

На месте продолжают работать экстренные службы, выясняются все обстоятельства произошедшего. Прокуратура организовала проверку и обещает дать комплексную оценку ситуации. Соблюдение прав и законных интересов жильцов находится на контроле городской прокуратуры.