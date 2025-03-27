Прокуратура запросила для Депардье условный срок

В общей сложности против актера было выдвинуто шесть исков со стороны женщин, два из которых были закрыты за истечением срока давности. Телеканал France24 сообщал, что в случае доказательства вины актеру может грозить до пяти лет тюремного заключения и штраф в размере €75 тыс.