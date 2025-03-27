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Пострадавшие от взрыва газа в Красногорском получат до полумиллиона рублей

Челябинский губернатор анонсировал выплаты для пострадавших от взрыва газа в Красногорском.

Источник: ГУ МЧС по Челябинской области

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер анонсировал выплаты до полумиллиона рублей для пострадавших от взрыва газа в поселке Красногорский. Деньги получат не только те, кто получил ранения, но и хозяева поврежденных квартир.

— Соответственно, по тем, кто получил травмы, в зависимости от тяжести — от 300 до 500 тысяч рублей. Кроме того, там, где пострадали помещения, будет оказана материальная помощь за утрату имущества от 75 до 150 тысяч рублей на каждого человека, — сказал Алексей Текслер.

По словам губернатора, муниципальная комиссия отработает и определит всех, кто получит материальную помощь. Правительство региона после завершения следственных действий оперативно проведет ремонтно-восстановительные работы.

— Здесь, на этой территории, будет объявлен локальный ЧС для того, чтобы выплаты и ремонтно-восстановительные работы были проведены своевременно, — добавил глава региона.

Инцидент произошел 27 марта в жилом многоэтажном доме по улице Лермонтова. Как сообщили в региональном управлении МЧС, погибла женщина и пострадали три человека.