Пострадавшие от взрыва газа в Красногорском получат до полумиллиона рублей

— Соответственно, по тем, кто получил травмы, в зависимости от тяжести — от 300 до 500 тысяч рублей. Кроме того, там, где пострадали помещения, будет оказана материальная помощь за утрату имущества от 75 до 150 тысяч рублей на каждого человека, — сказал Алексей Текслер.