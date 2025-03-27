Серийного лжеминера будут судить в Кингисеппском районе Ленобласти

Обвиняемым по нему проходит 39-летний житель Кингисеппского района, сообщили в ведомстве.
Следствием было установлено, что злоумышленник неоднократно совершал телефонные звонки по единому номеру вызова экстренных служб, заявляя о заведомо ложном акте терроризма. Противоправную деятельность обвиняемого пресекли в итоге при содействии сотрудников УФСБ, отметили в Следкоме.
В настоящее время по делу собрана достаточная доказательственная база. С утвержденным обвинительным заключением оно направлено в суд для рассмотрения по существу.