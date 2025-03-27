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Серийного лжеминера будут судить в Кингисеппском районе Ленобласти

СУ СК России по Ленинградской области завершило расследование уголовного дела, возбужденного по ч. 3 ст. 207 УК РФ (заведомо ложное сообщение об акте терроризма в целях дестабилизации деятельности органов власти).

Обвиняемым по нему проходит 39-летний житель Кингисеппского района, сообщили в ведомстве.

Следствием было установлено, что злоумышленник неоднократно совершал телефонные звонки по единому номеру вызова экстренных служб, заявляя о заведомо ложном акте терроризма. Противоправную деятельность обвиняемого пресекли в итоге при содействии сотрудников УФСБ, отметили в Следкоме.

В настоящее время по делу собрана достаточная доказательственная база. С утвержденным обвинительным заключением оно направлено в суд для рассмотрения по существу.