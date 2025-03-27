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Число россиян, погибших при крушении батискафа в Египте, достигло шести

Число россиян, которые погибли при крушении батискафа «Синдбад» в Красном море у берегов Хургады, достигло шести человек. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на губернатора провинции, где произошла трагедия.

Источник: Sindbad Club

До этого сообщалось о пяти погибших россиянах и одной неопознанной жертве случившегося.

Агентство ранее опубликовало полный список из 45 граждан России, находившихся на потерпевшем крушение батискафе в египетской Хургаде.

Туристический батискаф «Синдбад», который принадлежит одноименной гостинице, осуществлял регулярную подводную экскурсию с осмотром кораллового рифа. По предварительным данным, один из двух пилотов батискафа не справился с управлением и налетел на риф.

В результате произошедшего субмарина перевернулась и в салоне произошла разгерметизация. Это случилось около 11:00 по московскому времени в километре от берега в Красном море. Погружения на прогулочных батискафах у берегов Хургады отменены в срочном порядке после инцидента.