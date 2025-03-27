Омский район начинает топить талыми водами

«Пока там где-то планируют и думают, как отвести воду, как же это сделать (второй год планируют), несколько поселков тонет, дома стоят в воде и разрушается фундамент. У кого пристроены были постройки, они отходят от основного строения. Полные погреба воды у тех, кто не засыпал, а есть, кто засыпал погреба, чтобы не “парило” оттуда тухлой водой, в жару в воде начинают размножаться насекомые, разносчики различных болезней, гельминтов», — рассказала местная жительница Ольга.