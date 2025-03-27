Омский район начинает топить талыми водами

Жители села Морозовка Омского района бьют тревогу из-за стремительно подъема уровня воды. Как сообщается в паблике «ЧП Омск», талая вода уже затопила части улиц Придорожная и Лесная, угрожая жилым домам и придомовым территориям.
Местные жители опасаются масштабного затопления, отмечая разрушение фундаментов и подтопление погребов. Одна из жительниц описывает ситуацию, как «второй сезон фильма-катастрофы».
«Пока там где-то планируют и думают, как отвести воду, как же это сделать (второй год планируют), несколько поселков тонет, дома стоят в воде и разрушается фундамент. У кого пристроены были постройки, они отходят от основного строения. Полные погреба воды у тех, кто не засыпал, а есть, кто засыпал погреба, чтобы не “парило” оттуда тухлой водой, в жару в воде начинают размножаться насекомые, разносчики различных болезней, гельминтов», — рассказала местная жительница Ольга.
Фото: vk.com/chp55.
Администрация Омского района отреагировала на сообщение и пообещала оперативно направить на участок спецтехнику для откачки воды. Ранее МЧС предупредило о высоком риске паводка в Усть-Ишимском, Тевризском, Павлоградском и Одесском районах Омской области.
Ранее мы писали, что на очистных сооружениях канализации омского водоканала вторую неделю фиксируют приток воды.