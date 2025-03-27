Под колеса легковушки на нерегулируемом переходе попала женщина в Кобринском районе

Авария случилась сегодня около 07.15 на 539-м км трассы М10 Гомель — Кобрин. За рулем автомобиля Renault был 61-летний водитель. Под колесами его машины оказалась 60-летняя женщина, которая, по предварительной информации, пересекала проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. Ее доставили в больницу для оценки состояния здоровья.
Сотрудники ГАИ выясняют обстоятельства ДТП.
«По статистике, на перекрестках и пешеходных переходах происходит 71% наездов на пешеходов, — обратили внимание в Госавтоинспекции. — Многие аварии происходят из-за спешки, невнимательности или несоблюдения простых правил безопасности».