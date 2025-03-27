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Под колеса легковушки на нерегулируемом переходе попала женщина в Кобринском районе

27 марта, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Кобринском районе в ДТП пострадала 60-летняя женщина, сообщает БЕЛТА со ссылкой на управление ГАИ УВД Брестского облисполкома.

Авария случилась сегодня около 07.15 на 539-м км трассы М10 Гомель — Кобрин. За рулем автомобиля Renault был 61-летний водитель. Под колесами его машины оказалась 60-летняя женщина, которая, по предварительной информации, пересекала проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. Ее доставили в больницу для оценки состояния здоровья.

Сотрудники ГАИ выясняют обстоятельства ДТП.

«По статистике, на перекрестках и пешеходных переходах происходит 71% наездов на пешеходов, — обратили внимание в Госавтоинспекции. — Многие аварии происходят из-за спешки, невнимательности или несоблюдения простых правил безопасности».