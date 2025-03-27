Текслер назвал возможную причину взрыва газа в пятиэтажке в Челябинской области

Взрыв газа произошёл днём 27 марта в квартире на втором этаже дома № 17 на улице Лермонтова. В результате ЧП погибла 83-летняя пенсионерка, ещё три человека получили различные травмы. Для жильцов многоэтажки открыли пункт временного размещения в местном дворце культуры. Также им предложили квартиры маневренного фонда. Следственный комитет возбудил уголовное дело. Алексей Текслер заверил, что всем пострадавшим окажут материальную помощь.