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Текслер назвал возможную причину взрыва газа в пятиэтажке в Челябинской области

Причиной взрыва газа в пятиэтажном доме на улице Лермонтова в посёлке Красногорский мог стать суицид. Эту версию проверяют следователи, сообщил глава Челябинской области Алексей Текслер.

Источник: Pchela.News

Следствие идёт, Следственный комитет работает на месте. Одна из причин — суицид, но повторюсь, это одна из причин. Только следственные действия смогут ответить на все вопросы в части причин этого взрыва.

сказал губернатор

Взрыв газа произошёл днём 27 марта в квартире на втором этаже дома № 17 на улице Лермонтова. В результате ЧП погибла 83-летняя пенсионерка, ещё три человека получили различные травмы. Для жильцов многоэтажки открыли пункт временного размещения в местном дворце культуры. Также им предложили квартиры маневренного фонда. Следственный комитет возбудил уголовное дело. Алексей Текслер заверил, что всем пострадавшим окажут материальную помощь.