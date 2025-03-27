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Крупный пожар произошел в Медеуском районе Алматы

Сегодня в Медеуском районе Алматы произошел пожар в строящемся двухэтажном нежилом доме, расположенном по улице Жанибекова. Сообщение о возгорании поступило на пульт службы спасения, и на место происшествия были оперативно направлены силы ДЧС по повышенному рангу вызова, передает ИА El.kz.

Источник: МЧС РК

Согласно уточнённой информации МЧС, произошло загорание кровли. Пожарные автоцистерны были оперативно установлены на водоисточники, обеспечена бесперебойная подача воды. Благодаря принятым мерам удалось предотвратить распространение огня на соседние строения.

Информация о пострадавших на номер 112 не поступала. Силами МЧС пожар был локализован, а затем полностью ликвидирован.

На месте продолжают работу сотрудники исследовательской испытательной пожарной лаборатории и отдела дознания для установления причин происшествия. Площадь возгорания уточняется.