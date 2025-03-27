Крупный пожар произошел в Медеуском районе Алматы

Согласно уточнённой информации МЧС, произошло загорание кровли. Пожарные автоцистерны были оперативно установлены на водоисточники, обеспечена бесперебойная подача воды. Благодаря принятым мерам удалось предотвратить распространение огня на соседние строения.
Информация о пострадавших на номер 112 не поступала. Силами МЧС пожар был локализован, а затем полностью ликвидирован.
На месте продолжают работу сотрудники исследовательской испытательной пожарной лаборатории и отдела дознания для установления причин происшествия. Площадь возгорания уточняется.