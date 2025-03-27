Крупный пожар произошел в Медеуском районе Алматы

Сегодня в Медеуском районе Алматы произошел пожар в строящемся двухэтажном нежилом доме, расположенном по улице Жанибекова. Сообщение о возгорании поступило на пульт службы спасения, и на место происшествия были оперативно направлены силы ДЧС по повышенному рангу вызова, передает ИА El.kz.