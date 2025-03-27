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При нападении мужчины с ножом в Амстердаме пострадали пять человек

ГААГА, 27 мар — РИА Новости. Пять человек пострадали при нападении мужчины с ножом в центре Амстердама, подозреваемый задержан, сообщила в четверг полиция города.

Источник: AP 2024

«В результате нападения с ножом на улице Синт Николас пострадали пять человек. Подозреваемый задержан», — говорится в сообщении полиции в соцсети Х.

Ранее правоохранители сообщили, что около площади Дам в центре Амстердама произошло нападение с ножом, есть пострадавшие.

По данным столичного издания Parool, первое сообщение о нападении поступило около 15.30 по местному времени (17.30 мск). На улице рядом с центральной площадью Дам, где произошел инцидент, присутствуют полиция и машины скорой помощи в большом количестве. Также на площадь приземлился вертолет служб экстренной помощи.