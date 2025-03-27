При нападении мужчины с ножом в Амстердаме пострадали пять человек

По данным столичного издания Parool, первое сообщение о нападении поступило около 15.30 по местному времени (17.30 мск). На улице рядом с центральной площадью Дам, где произошел инцидент, присутствуют полиция и машины скорой помощи в большом количестве. Также на площадь приземлился вертолет служб экстренной помощи.