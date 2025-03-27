В Ростове на Платова произошел пожар в многоэтажке

По предварительной информации ведомства, пожар начался в квартире одной из многоэтажек на улице Платова около 18:37. Очевидцы вызвали на место ЧП спасателей. Прибывшие пожарные незамедлительно начали тушить огонь. Также оперативно эвакуировали всех жильцов дома.