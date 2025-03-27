Сыгравшая Манюню девочка попала в «Миротворец»

Премьера первого сезона комедийного сериала «Манюня» по ставшей бестселлером одноименной повести Наринэ Абгарян состоялась 15 декабря 2021 года. В нем рассказывается история дружбы двух советских семей разных национальностей, живущих в Армении 1980-х годов. После успеха сериала вышли несколько полнометражных фильмов «Манюня: новогодние приключения», «Манюня: Приключения в Москве», «Манюня: Приключения в деревне», «Манюня. День рождения Ба» совместного производства России и Армении.
Исполнительница роли Манюни Шац была внесена в обновленный список базы «Миротворец», в которой представлены люди, «представляющие угрозу национальной безопасности Украины», за участие в мероприятии, проходившем в «Артеке» в Крыму. В частности, размещенные в базе ссылки ведут на сообщение о занятии в рамках всероссийского проекта «Разговоры о важном», приуроченном к 100-летию легендарного лагеря.
Девочка стала одной из самых юных участниц списка. Ранее в 2021 году в него была включена 12-летняя девочка — писательница из ЛНР Фаина Савенкова. Также в обновленный список «Миротворца» попал рэпер Skally Milano. Его добавили в базу за слова о любви к Родине и фото с Екатериной Мизулиной.
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