Сыгравшая Манюню девочка попала в «Миротворец»

Девочка стала одной из самых юных участниц списка. Ранее в 2021 году в него была включена 12-летняя девочка — писательница из ЛНР Фаина Савенкова. Также в обновленный список «Миротворца» попал рэпер Skally Milano. Его добавили в базу за слова о любви к Родине и фото с Екатериной Мизулиной.