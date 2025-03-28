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Минздрав РТ: педиатр из Уруссу, которую считают погибшей, возможно, жива

В Минздраве Татарстана сказали, что педиатр Кристина Валиуллина, которую считают погибшей результате крушения прогулочного батискафа у берегов Хургады, возможно, жива.

«Вынуждены дезавуировать соболезнования министра. По некоторым данным, женщина, возможно, жива. Опирались на информацию от туроператора и госпиталя, информация, возможно, недостоверна. Приносим извинения», — сказали «Татар-информу» в пресс-службе Минздрава РТ.

В настоящее время информация проверяется и уточняется.

Напомним, что Минздрав Татарстана официально подтвердил, что супруги-врачи из Ютазинского района отдыхали в Египте.

Валиуллиной Кристине было 39 лет, она работала в больнице с 2012 года участковым врачом-педиатром. Ее супруг 41-летний Равиль Валиуллин работал в ЦРБ с 2012 года врачом — анестезиологом и реаниматологом.

«Татар-информ» рассказывал, что авария прогулочного батискафа произошла утром в километре от берега. На борту находились 45 российских туристов, в том числе дети.