В Ростове-на-Дону потушили горящую многоэтажку

В пресс-службе также добавили, что во время пожара эвакуировали 20 человек. Напомним, что пожар начался в квартире на пятом этаже. Черный дым охватил близлежащие улицы. Очевидцы вызвали на место ЧП спасателей. Прибывшие пожарные незамедлительно начали тушить огонь. К счастью, обошлось без пострадавших.