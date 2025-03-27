В Ростове-на-Дону потушили горящую многоэтажку. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Ростовской области.
— В 19:10 полная ликвидация, — сообщили в пресс-службе регионального ведомства.
В пресс-службе также добавили, что во время пожара эвакуировали 20 человек. Напомним, что пожар начался в квартире на пятом этаже. Черный дым охватил близлежащие улицы. Очевидцы вызвали на место ЧП спасателей. Прибывшие пожарные незамедлительно начали тушить огонь. К счастью, обошлось без пострадавших.
На месте ЧП работали 16 спасателей и четыре автоцистерны. Причина пожара устанавливается.