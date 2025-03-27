СК завел дело после гибели людей в батискафе в Египте

Катастрофа произошла у берегов египетской Хургады утром 27 марта во время экскурсии. На борту батискафа «Синдбад» находились 45 российских туристов. В результате крушения, по данным СК, погибли четыре человека (власти египетской провинции Красное море сообщали о шести погибших). Еще 19 получили ранения.