В Пермском крае простятся с девушкой, загадочно умершей в Дагестане

Уроженка Горнозаводского округа Юлия скончалась 16 марта. Она была найдена без признаков жизни в душевой дома родителей своего молодого человека в Махачкале. В Дагестан девушка поехала, чтобы познакомиться с семьёй возлюбленного. Что именно стало причиной внезапной смерти девушки — не ясно до сих пор. В справке, сделанной в морге в Махачкале, говорится об отравлении, но не указано, чем именно могла отравиться Юлия и при каких обстоятельствах. Родные не доверяют результатам экспертизы, сделанной в Дагестане, и добились проведения повторного вскрытия в Перми, чтобы выяснить истинные причины смерти Юлии.