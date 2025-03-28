В Пермском крае простятся с девушкой, загадочно умершей в Дагестане

Прощание с девушкой, умершей в Дагестане при загадочных обстоятельствах, состоится в Пермском крае 28 марта, сообщил сайту perm.aif.ru дядя погибшей.
Уроженка Горнозаводского округа Юлия скончалась 16 марта. Она была найдена без признаков жизни в душевой дома родителей своего молодого человека в Махачкале. В Дагестан девушка поехала, чтобы познакомиться с семьёй возлюбленного. Что именно стало причиной внезапной смерти девушки — не ясно до сих пор. В справке, сделанной в морге в Махачкале, говорится об отравлении, но не указано, чем именно могла отравиться Юлия и при каких обстоятельствах. Родные не доверяют результатам экспертизы, сделанной в Дагестане, и добились проведения повторного вскрытия в Перми, чтобы выяснить истинные причины смерти Юлии.
25 марта в краевой столице провели повторное вскрытие и взяли образцы для проведения экспертизы. 26 марта тело Юлии доставили домой, в посёлок Кусье-Александровск, где она родилась и выросла. Там её проводят в последний путь. Прощание с девушкой состоится 28 марта.
«Это большая трагедия и для посёлка Кусье-Александровский, и для Горнозаводска», — отметил дядя девушки Виктор.
Внезапная смерть Юлии вызвала большой резонанс. Жители Горнозаводского округа скорбят вместе с семьёй и выражают сотни соболезнований в соцсетях. Семья девушки надеется добиться правды и ждёт честного расследования СК.
Сайту perm.aif.ru в СУ СК России по Республике Дагестан заявили, что по факту гибели девушки проводится процессуальная проверка. В Перми материалы процессуальной проверки зарегистрированы в линейном отделении полиции в аэропорту Большое Савино (Пермский линейный отдел МВД России на транспорте).
Сайт perm.aif.ru выражает соболезнования семье Юлии и её близким.
Напомним, семья Юлии столкнулась с большими сложностями, добиваясь постановления о проведении судебно-медицинской экспертизы. Родственникам умершей девушки пришлось потратить не менее 11 часов на разбирательство с ведомствами и оформление бумаг в день, когда тело Юлии привезли в Пермь. Подробнее об этом сайт perm.aif.ru рассказывал в материале. О том, что случилось с Юлией в Дагестане и почему родные добивались проведения повторной экспертизы, можно узнать здесь.