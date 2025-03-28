Вывоз песка с мазутом с временной площадки под Анапой продлили до 15 апреля

Вывоз песка с мазутом с площадки временного хранения в хуторе Воскресенском продлили до 15 апреля. Об этом сообщили в оперативном штабе Краснодарского края. Сроки перенесли на две недели.
«Решение вынужденное, согласованное с Правительственной комиссией по координации работ по ликвидации последствий ЧС. Основная причина переноса сроков — из-за отказа сертифицированного для работы с отходами 4 класса опасности предприятия в Ростовской области принимать замазученный песок из Анапы уже после подписания договора на утилизацию», — объяснили в региональном оперативном штабе.
На Кубани резервы всех существующих предприятий, которые могут обеззаразить замазученный грунт, уже были исчерпаны. Чтобы решить проблему, на них оптимизировали производственные площадки.
«При этом важно понимать, что для приема загрязненного грунта нужно было выполнить все, достаточно жесткие, требования природоохранного законодательства», — добавили в краевом оперштабе.
На площадке временного хранения находятся 38 тысяч тонн просеянного очищенного песка и 29 тысяч тонн песка с высоким содержанием мазута. Грунт вывезут на утилизацию и обеззараживание.
Параллельно решается вопрос о том, как дальше будет использоваться очищенный песок, который находится на территории.
Полная очистка и рекультивация площадки временного накопления зависит от выбросов мазута на берег. Напомним, на разных участках пляжей море выбрасывает небольшие фракции нефтепродуктов ежедневно. Мазут вывозят день е день.
«Для сохранения такого режима площадка в хуторе Воскресенском будет необходима как один из важных элементов в ликвидации ЧС и очистки пляжей Анапы», — сказали в оперативном штабе Краснодарского края.