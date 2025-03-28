Вывоз песка с мазутом с временной площадки под Анапой продлили до 15 апреля

«Решение вынужденное, согласованное с Правительственной комиссией по координации работ по ликвидации последствий ЧС. Основная причина переноса сроков — из-за отказа сертифицированного для работы с отходами 4 класса опасности предприятия в Ростовской области принимать замазученный песок из Анапы уже после подписания договора на утилизацию», — объяснили в региональном оперативном штабе.