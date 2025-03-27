«Коммерсант»: в РФ взыскали активы нефтекомпании бизнес-партнера Ходорковского*

В январе текущего года Генпрокуратура выдвинула требование о признании недействительными тех сделок, которые привели к переходу управления стратегически важными предприятиями, входящими в группу «Домодедово», в руки иностранных компаний. Отмечается, что в результате этих сделок прибыль данных предприятий также была переведена в юрисдикции за рубежом, напоминает RT.