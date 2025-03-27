Генконсульство подтвердило гибель шести россиян при крушении батискафа

Российское генконсульство в Хургаде официально подтвердило гибель шести граждан РФ, включая двух несовершеннолетних, в результате крушения прогулочного батискафа в водах Красного моря. Информация об этом была размещена в Telegram-канале дипломатического представительства.
«Генеральное консульство России в Хургаде с прискорбием сообщает, что в результате сегодняшней аварии батискафа “Синдбад” погибли шесть россиян, в том числе двое детей», — говорится в сообщении.
Кроме того, дипмиссия сообщает, что семеро пострадавших россиян в настоящее время находятся под наблюдением врачей в местной больнице, и их состояние оценивается как стабильное.
Напомним, что батискаф потерпел крушение в Красном море в результате столкновения с рифом. На борту находилось 45 российских туристов.