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Генконсульство подтвердило гибель шести россиян при крушении батискафа

Семь россиян пока остаются в больнице.

Источник: Аргументы и факты

Российское генконсульство в Хургаде официально подтвердило гибель шести граждан РФ, включая двух несовершеннолетних, в результате крушения прогулочного батискафа в водах Красного моря. Информация об этом была размещена в Telegram-канале дипломатического представительства.

«Генеральное консульство России в Хургаде с прискорбием сообщает, что в результате сегодняшней аварии батискафа “Синдбад” погибли шесть россиян, в том числе двое детей», — говорится в сообщении.

Кроме того, дипмиссия сообщает, что семеро пострадавших россиян в настоящее время находятся под наблюдением врачей в местной больнице, и их состояние оценивается как стабильное.

Напомним, что батискаф потерпел крушение в Красном море в результате столкновения с рифом. На борту находилось 45 российских туристов.