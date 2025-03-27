Присяжные признали главаря Таганской ОПГ причастным к убийству Деда Хасана

Кроме того, присяжные сочли всех фигурантов дела виновными в создании ОПГ или участии в ней, они уже установили, что Жирноклеев был главарем группировки. Главарь был признан виновным и в причастности к убийству адвоката Натальи Вавилиной. Также все члены группировки были признаны виновными в незаконном хранении оружия, пятерых из них, однако, признали заслуживающими снисхождения по данной статье.