Присяжные признали главаря Таганской ОПГ причастным к убийству Деда Хасана

В Мосгорсуде в четверг был оглашен вердикт присяжных по данному делу, перед заседателями поставили почти 300 вопросов.
«Жирноклеева признали виновным в пособничестве в убийстве криминального авторитета Деда Хасана (настоящее имя — Аслан Усоян). Присяжные сочли доказанным то, что он передал неустановленным лицам незаконно хранившиеся на складах банды автомат АС “Вал” и патроны к нему. Именно из этого оружия был убит Усоян», — рассказал собеседник агентства.
Кроме того, присяжные сочли всех фигурантов дела виновными в создании ОПГ или участии в ней, они уже установили, что Жирноклеев был главарем группировки. Главарь был признан виновным и в причастности к убийству адвоката Натальи Вавилиной. Также все члены группировки были признаны виновными в незаконном хранении оружия, пятерых из них, однако, признали заслуживающими снисхождения по данной статье.
Дело с участием присяжных заседателей рассматривалось с лета 2021 года и растянулось на более чем 220 заседаний. При этом первая коллегия присяжных распалась из-за постепенного выбывания ее членов, вторая же все-таки дошла до вердикта, растеряв по дороге лишь ряд запасных заседателей.
Как заявляли в 2020 году в СК РФ, членов Таганской преступной группировки обвинили в убийстве генерального директора ОАО «Роспищепром» Аслана Усояна (известного как криминальный авторитет Дед Хасан), двух бизнесменов из Москвы, двух членов своей банды, адвоката Натальи Вавилиной. Им также вменяется разбойное нападение, вымогательство и похищение предпринимателя в Москве, серия мошеннических действий, фальсификации доказательств в суде, незаконный оборот и изготовление оружия и взрывчатых веществ.
Ликвидировать группировку удалось лишь в январе 2019 года после задержания предполагаемого главаря Игоря Жирноклеева и нескольких его подчиненных.
Жирноклеев создал банду не позднее 1991 года вместе с Александром Грабером (скончался в 1994 году) и Игорем Шиловым (умер в 1999-м). Через какое-то время она распалась, но на ее базе в 2002—2003 годах возникло новое преступное сообщество. На этот раз Жирноклееву помогал Григорий Рабинович. Оба вину не признали.
Уголовного авторитета Деда Хасана, чье влияние распространялось на преступный мир всего постсоветского пространства и части Западной Европы, убили в 2013 году у ресторана на Поварской лице в Москве.