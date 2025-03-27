AFP: суд вынесет решение по делу Депардье о домогательствах 13 мая

Парижский суд должен вынести решение по делу Жерара Депардье, обвиняемого в домогательствах к двум работницам киноиндустрии, 13 мая. Об этом сообщает агентство AFP.
Актер категорически отвергает все обвинения, называя их «ложью и клеветой» во время своего выступления в суде. Ранее французская прокуратура запросила для него 18 месяцев условного лишения свободы.
Обвинения были выдвинуты против Депардье 54-летней художницей-декоратором Амели и 34-летней ассистенткой режиссера Сарой. Обе женщины утверждают, что во время съемок фильма «Зеленые ставни» (Les Volets verts, 2022) актер вел себя непристойно, шутя на грани дозволенного и проявляя физическую агрессию.
Ранее медицинская экспертиза подтвердила, что французский актер Жерар Депардье способен присутствовать на судебных слушаниях в Париже, назначенных на 24 и 25 марта, касающихся обвинений в домогательствах.