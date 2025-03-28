Пенсионерка из Волжского перевела почти 4 миллиона мошенникам на «безопасный» счет

Чтобы предотвратить возможные финансовые потери, мошенник убедил женщину перевести все свои сбережения на «безопасный» счет. Пенсионерка, следуя инструкциям злоумышленников, перевела почти 4 млн рублей. Однако после перевода денег злоумышленник перестал выходить на связь. Женщина осознала, что стала жертвой мошенничества, и обратилась в полицию.