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Пенсионерка из Волжского перевела почти 4 миллиона мошенникам на «безопасный» счет

72-летняя женщина перевела свои сбережения, поверив лжесотруднику правоохранительных органов.

Как сообщает ГУ МВД по Волгоградской области, неизвестный позвонил пенсионерке и, представившись сотрудником правоохранительных органов, сообщил о подозрительных операциях по ее банковским счетам.

Чтобы предотвратить возможные финансовые потери, мошенник убедил женщину перевести все свои сбережения на «безопасный» счет. Пенсионерка, следуя инструкциям злоумышленников, перевела почти 4 млн рублей. Однако после перевода денег злоумышленник перестал выходить на связь. Женщина осознала, что стала жертвой мошенничества, и обратилась в полицию.