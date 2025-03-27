Появились кадры посещения Путина подводной лодки «Архангельск» в Мурманске. Видео

Подлодка была сделана по проекту 885 М «Ясень-М», который является новейшей многоцелевой атомной подводным крейсером 4-го поколения. «Архангельск» был включен в состав Военно-Морского Флота России 27 декабря 2024-го и является носителем всех типов морского ракетного оружия.