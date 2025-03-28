Канада собралась кардинально изменить экономическую стратегию из-за действий США

Канада импортозаместит американские товары.
В Канаде объявили о планах по кардинальному изменению экономической стратегии в ответ на протекционистские меры Соединенных Штатов. Об этом заявил на пресс-конференции премьер-министр Канады Марк Карни заявил.
«Наши традиционные торговые связи с США больше не могут служить нам таким же опорным пунктом, как прежде. Мы планируем создать полностью канадскую производственную сеть для автомобильной промышленности, включая производство всех необходимых компонентов, стали, алюминия и критически значимых минералов. Эпоха прежних отношений между Канадой и США подошла к концу.», — сказал Карни.
Он также подчеркнул, что правительство Канады намерено снизить экономическую зависимость от США и переориентировать торговлю на другие мировые регионы. Премьер-министр сообщил, что уже начат процесс организации независимых цепочек поставок внутри страны.
Решение премьер-министра Канады Марка Карни о радикальном изменении экономической стратегии страны следует после его заявления о досрочных выборах, вызванных необходимостью укрепления экономики и решения торговых споров с США. Это свидетельствует о желании правительства не только сократить экономическую зависимость от США, но и укрепить внутреннюю экономическую мощь Канады.