Канада собралась кардинально изменить экономическую стратегию из-за действий США

«Наши традиционные торговые связи с США больше не могут служить нам таким же опорным пунктом, как прежде. Мы планируем создать полностью канадскую производственную сеть для автомобильной промышленности, включая производство всех необходимых компонентов, стали, алюминия и критически значимых минералов. Эпоха прежних отношений между Канадой и США подошла к концу.», — сказал Карни.