Путин раскрыл, чего хочет Трамп

Президент добавил, что Россия хочет обеспечить свою безопасность на длительную историческую перспективу. Он так же рассказал, что РФ готова работать по украинскому урегулированию с Европой, однако, страна не намерена допускать ошибок, основанных на доверии к так называемым западным партнерам.