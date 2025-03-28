Зеленский поставил условие Трампу

«Если Россия нарушает договоренности, а Америка эффективно на это отвечает, мы все доверяем США и их президенту. Но если нарушения остаются без последствий, а вместо этого идет речь об ослаблении санкций, то вопрос уже не в доверии, а в том, как действовать дальше», — заявил Зеленский во время пресс-конференции, транслировавшейся украинскими телеканалами.