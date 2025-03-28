25-летняя роженица и ее ребенок скончались в больнице в Жамбылской области

Трагедия произошла в начале марта. Тогда женщина попала в больницу города Шу по медицинским показаниям. И вот теперь, спустя три недели, по факту смерти сразу двух человек проводится расследование.
«Моя сестра себя чувствовала хорошо, ребенок двигался. В больницу ее отправили из поликлиники. Там она ночью упала и потеряла сознание. Мы думаем, гинеколог поставила неверный диагноз, а акушерка не следила за состоянием больных. Наша ошибка, что мы деньги не дали. Поэтому мы думаем, они не смотрели за сестрой. У нас в больнице только так можно получить качественные медицинские услуги», — рассказала сестра погибшей Алтынай Ешеналы.
По версии медиков, у 25-летней роженицы была серьезная патология. В больницу она попала на 33-й неделе беременности и скончалась из-за острой сердечно-сосудистой недостаточности. Однако родственники утверждают, что до роддома женщина себя чувствовала хорошо. Говорят, все перевернулось в ночь, когда беременную без сознания нашли в туалете больницы. Тогда же она впала в кому и была прооперирована. Ребенок не выжил. А спустя две недели, не приходя в сознание, скончалась и мать. Сейчас дело ведется по статье «Ненадлежащее выполнение профессиональных обязанностей». Виновным может грозить срок до четырех лет.
«По данному факту начато досудебное расследование по части 3 статьи 317 Уголовного кодекса Республики Казахстан. Назначена комиссионная судебно-медицинская экспертиза. Также в департаменте комитета медицинского и фармацевтического контроля Министерства здравоохранения РК по Жамбылской области проводится проверка в отношении сотрудников Шуской городской больницы. Для выяснения подробных обстоятельств произошедшего сотрудниками полиции проводятся необходимые комплексные следственные мероприятия», — сообщил начальник следственного управления ДП Жамбылской области Сейтжан Уйсенбаев.