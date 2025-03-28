25-летняя роженица и ее ребенок скончались в больнице в Жамбылской области

По версии медиков, у 25-летней роженицы была серьезная патология. В больницу она попала на 33-й неделе беременности и скончалась из-за острой сердечно-сосудистой недостаточности. Однако родственники утверждают, что до роддома женщина себя чувствовала хорошо. Говорят, все перевернулось в ночь, когда беременную без сознания нашли в туалете больницы. Тогда же она впала в кому и была прооперирована. Ребенок не выжил. А спустя две недели, не приходя в сознание, скончалась и мать. Сейчас дело ведется по статье «Ненадлежащее выполнение профессиональных обязанностей». Виновным может грозить срок до четырех лет.