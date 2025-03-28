В «Уралвагонзаводе» рассказали, какими будут танки будущего

«Потребность в такой боевой машине не исчезнет. Поэтому танк будущего должен сохранить свои основные качества: это маневренная проходимая машина на гусеничном ходу с возможностью оснащения мощным пушечным вооружением, с поворотной башней и с самой сильной защитой среди бронетехники», — передает слова Мешкова РИА Новости.