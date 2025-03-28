В «Уралвагонзаводе» рассказали, какими будут танки будущего

Танки получат более развитую активную защиту.
В будущем российские танки будут обладать модульной структурой, усиленной многоуровневой защитой и способностью действовать без экипажа. Об этом рассказал член совета директоров «Уралвагонзавода» (Нижний Тагил, входит в концерн УВЗ госкорпорации «Ростех») Игорь Мешков.
«Потребность в такой боевой машине не исчезнет. Поэтому танк будущего должен сохранить свои основные качества: это маневренная проходимая машина на гусеничном ходу с возможностью оснащения мощным пушечным вооружением, с поворотной башней и с самой сильной защитой среди бронетехники», — передает слова Мешкова РИА Новости.
Также он указал на увеличивающиеся вызовы для боевых машин из-за развития средств поражения, предсказывая усиление агрессивной среды для танков в будущих конфликтах. В ответ на это танки получат эшелонированную защиту, включая пассивную и активную броню, комплексы активной защиты и системы радиоэлектронной борьбы.
По его словам, в российских танках, в отличие от продукции других стран, уже внедрена начальная версия данной системы защиты. Мешков считает, что ее смогут усилить за счет использования новых материалов.
Ранее URA.RU писало о возможной смене названия для боевой машины поддержки танков (БМПТ) «Терминатор». Игорь Мешков тогда заявлял, что причиной стали американские корни наименования этой модели.