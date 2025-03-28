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Путин: бригады морской пехоты реорганизуют в дивизии

В России будут реорганизованы бригады морской пехоты в дивизии. В текущем году ожидается создание двух таких дивизий, в том числе из существующей 155-й бригады. Об этом президент России Владимир Путин сообщил во время общения с моряками атомной подводной лодки «Архангельск».

Путин объявил о реорганизации морской пехоты.

В России будут реорганизованы бригады морской пехоты в дивизии. В текущем году ожидается создание двух таких дивизий, в том числе из существующей 155-й бригады. Об этом президент России Владимир Путин сообщил во время общения с моряками атомной подводной лодки «Архангельск».

«Генштабом Министерства обороны [РФ] утверждена программа реорганизации морской пехоты. И мы постепенно будем из бригад создавать дивизии морской пехоты. В этом году две дивизии, включая и 155-ю бригаду, на следующий год две дивизии, и через год еще одну дивизию создадим», — сказал он.

Дополнительно, президент уточнил, что процесс реорганизации будет продолжаться в течение следующих нескольких лет. План включает создание еще трех дивизий после этого года.

Решение о реорганизации бригад морской пехоты в дивизии соответствует предыдущим заявлениям президента России о наращивании военного присутствия в Арктической зоне. Это включает в себя увеличение численности военнослужащих и развитие инфраструктуры в регионе.