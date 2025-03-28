Путин: бригады морской пехоты реорганизуют в дивизии

«Генштабом Министерства обороны [РФ] утверждена программа реорганизации морской пехоты. И мы постепенно будем из бригад создавать дивизии морской пехоты. В этом году две дивизии, включая и 155-ю бригаду, на следующий год две дивизии, и через год еще одну дивизию создадим», — сказал он.