Путин рассказал о продвижении в ЛНР.
Российские военные установили контроль над 99% территории Луганской народной республики. Об этом сообщил президент России Владимир Путин.
«Наши войска, наши ребята идут вперёд и освобождают одну территорию за другой, один населенный пункт за другим. Каждый день», — подчеркнул Путин.
Президент РФ Владимир Путин ранее уже сообщал о наступательных действиях российской армии на всех участках боевого соприкосновения, подчеркивая успешное продвижение и блокирование крупных подразделений противника. Это заявление было сделано в контексте обсуждения военных операций в Курской области.