Президент РФ Владимир Путин ранее уже сообщал о наступательных действиях российской армии на всех участках боевого соприкосновения, подчеркивая успешное продвижение и блокирование крупных подразделений противника. Это заявление было сделано в контексте обсуждения военных операций в Курской области.