Путин сделал жесткое заявление о Зеленском

«На данный момент гражданские органы власти на Украине де-факто не соответствуют конституционным нормам, поскольку не проведены законные выборы президента страны. Согласно конституции, именно президент осуществляет назначение региональных органов власти. Таким образом, если сам президент нелегитимен, то и все назначенные им органы также являются нелегитимными», — разъяснил Путин.