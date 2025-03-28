Короля Британии экстренно увезли в больницу

Карла экстренно отправили в больницу.
Король Великобритании Карл III был экстренно госпитализирован в четверг из-за побочных эффектов, вызванных лечением онкологического заболевания. Об этом сообщили представители Букингемского дворца.
«После запланированного и продолжающегося сегодня утром лечения рака у короля возникли временные побочные эффекты, которые потребовали непродолжительного наблюдения в больнице», — говорится в заявлении Букингемского дворца. Его цитирует NBC.
После проведенных процедур король уже вернулся в свою лондонскую резиденцию Кларенс-хаус. Однако запланированный на пятницу рабочий визит в Бирмингем, включавший четыре официальных мероприятия, был отменен.