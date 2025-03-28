В центре Москвы иномарка столкнулись с тремя автомобилями

МОСКВА, 28 марта. /ТАСС/. Водитель иномарки не справился с управлением в центре Москвы, в результате чего опрокинулся и протаранил три припаркованные машины. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД.
ДТП произошло в 22:20 в районе дома 11 по Цветному бульвару. «По предварительным данным, водитель не справился с управлением, после чего произошло опрокидывание транспортного средства с последующим столкновением с тремя припаркованными автомашинами», — сообщил собеседник агентства.
В ГУ МВД добавили, что пострадавших нет. На месте работают сотрудники ГИБДД, устанавливаются обстоятельства дорожной аварии.