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В центре Москвы иномарка столкнулись с тремя автомобилями

Пострадавших в ДТП нет.

Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 28 марта. /ТАСС/. Водитель иномарки не справился с управлением в центре Москвы, в результате чего опрокинулся и протаранил три припаркованные машины. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД.

ДТП произошло в 22:20 в районе дома 11 по Цветному бульвару. «По предварительным данным, водитель не справился с управлением, после чего произошло опрокидывание транспортного средства с последующим столкновением с тремя припаркованными автомашинами», — сообщил собеседник агентства.

В ГУ МВД добавили, что пострадавших нет. На месте работают сотрудники ГИБДД, устанавливаются обстоятельства дорожной аварии.