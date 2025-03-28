Путин предложил передать Украину под внешнее управление

«Могли бы под руководством ООН совместно с Соединенными Штатами, европейскими странами, а также нашими партнерами и друзьями обсудить возможность установления временного управления на Украине», — сказал Путин. Он подчеркнул, что это позволило бы провести демократические выборы и создать правительство, пользующееся доверием населения, для последующих переговоров о заключении мирного договора. Путин уточнил, что это предложение является лишь одним из возможных путей разрешения конфликта.