Первый носитель крылатой ракеты «Циркон»: что известно о подлодке «Пермь»

На вооружении новейших субмарин 10 торпедных аппаратов калибра 533 мм, расположенных под углом у ограждений выдвижных устройств. За ними размещены восемь вертикальных ракетных шахт (в каждой — по четыре крылатые ракеты 3М55 «Оникс», 3М22 «Циркон» или по пять ракет меньшего диаметра 3М14 «Калибр»). Отличительная особенность моделей — возможность комбинировать ракетное вооружение, что позволяет экипажу судов выполнять более широкий спектр задач. Благодаря круговому обзору и отсутствию шума крейсеры этого типа получают тактическое преимущество при обнаружении неприятеля.