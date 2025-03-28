Первый носитель крылатой ракеты «Циркон»: что известно о подлодке «Пермь»

Над созданием подводного крейсера трудились с 2016 года.
Президент РФ Владимир Путин принял участие в церемонии спуска на воду нового атомного подводного крейсера «Пермь» во время визита на «Атомфлот». По словам главы государства, подлодка станет штатным носителем крылатых гиперзвуковых ракет «Циркон». Подробнее о самом современном и совершенном судне ВМФ РФ — в материале URA.RU.
Общая информация о подлодке.
«Пермь» — это российская многоцелевая атомная подводная лодка 4-го поколения, ставшая шестым кораблем в рамках проекта 885 М «Ясень-М». Название уникальным не является. Точно такое же — носила подлодка проекта 671РТМК Б-292 (2002−2005 годы).
Головное атомное подводное судно базового проекта — К-560 «Северодвинск» в 2014 году вошло в состав Северного флота ВС России. В дальнейшем корабли стали изготавливать по модернизированному проекту 885 М. Всего запланировано строительство 10 штук. К декабрю 2024 года было построено пять, работы над четырьмя — сейчас ведутся, к закладке одного еще готовятся.
История создания атомного крейсера.
Над созданием облика многоцелевой подлодки задумались еще в 1977 году. Разработка должна была заменить устаревающие торпедные модели ПЛАТ и МПЛАТРК, противоавианосные ПЛАРК. Проектированием занялось Ленинградское конструкторское бюро «Малахит», уже имевшее в своем арсенале необходимый опыт.
Путин прибыл на территорию «Атомфлота», чтобы спустить на воду подлодку «Пермь’Фото: сайт Кремля.
Первой лодкой серии «Ясень-М», к которой принадлежит «Пермь», стало судно «Казань». После трех лет испытаний его приняли на вооружение (2021 год). Затем последовал «Новосибирск», принятый флотом в конце 2022-го. Крейсер может атаковать подводные, надводные и наземные цели.
К строительству подлодки «Пермь» приступили 29 июля 2016 года, в канун Дня ВМФ. Уже тогда было известно — это будет первый штатный носитель гиперзвуковых крылатых ракет «Циркон».
Огневая мощь подлодок «Ясень-М».
На вооружении новейших субмарин 10 торпедных аппаратов калибра 533 мм, расположенных под углом у ограждений выдвижных устройств. За ними размещены восемь вертикальных ракетных шахт (в каждой — по четыре крылатые ракеты 3М55 «Оникс», 3М22 «Циркон» или по пять ракет меньшего диаметра 3М14 «Калибр»). Отличительная особенность моделей — возможность комбинировать ракетное вооружение, что позволяет экипажу судов выполнять более широкий спектр задач. Благодаря круговому обзору и отсутствию шума крейсеры этого типа получают тактическое преимущество при обнаружении неприятеля.
По словам президента, страна продолжит и дальше укреплять военно-морской флотФото: сайт Кремля.
Дальние удары.
Наибольшая ударная мощь кораблей серии «Ясень-М» таится в самонаводящихся торпедах, способных поражать как подводные, так и надводные цели. Обычные «Калибры» поражают морские цели на расстоянии до 250 км, наземные — до 2,5 тысячи км. При этом гиперзвуковые «Цирконы» практически неуязвимый для ПВО и способны преодолевать расстояния в тысячу км.
К 2027−2028 годам проект планируют полностью завершить. В перспективе может начаться строительство более экономичных многоцелевых судов в рамках проекта «Хаски». Детали пока не раскрываются. По данным Минобороны, развертывание «Ясеней» в Тихом океане должно значительно усилит подводную группировку ВМФ России.
В чем преимущества ракет «Циркон».
Крылатые ракеты «Циркон» отличаются от всех существующих аналогов скоростью полета. По данным разработчиков, с ними ни в какое сравнение не идут противокорабельные орудия, стоящие на вооружении других стран. Ранее Путин в своем послании Федеральному собранию заявил, что «Цирконы» способны развивать скорость порядка девяти Махов (10,7 км/час) на дальности более 1000 км.
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Ракета совершает полет на высоте 30—40 км, где мало сопротивление воздуха. Это позволяет значительно увеличить дальность и скорость. Благодаря своим характеристикам удары «Цирконами» практически невозможно перехватить. Для этого требуются значительные средства и быстродействие комплексов противовоздушной обороны.
Экипажу подлодки передали икону.
В церемонии спуска на воду атомного крейсера «Пермь» принял участие губернатор Пермского края Дмитрий Махонин. Он передал экипажу субмарины икону Стефана Великопермского. По задумке главы региона, небесный покровитель Прикамья будет охранять и поддерживать моряков во время службы.
Со спуском судна на воду всех причастных поздравил сенатор РФ по Пермского края Алексей Пушков. Он в своем telegram-канале заявил, что Пермь — один из главных российских городов, где «выковывается военный и оборонный щит страны».
Судно спустили на воду 27 марта в СеверодвинскеФото: telegram-канал Дмитрия Махонина.