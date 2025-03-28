Bloomberg: США может помешать Украине вступить в ЕС

Агентство отмечает, если соглашение о партнерстве будет принято, оно предоставит США огромные полномочия для контроля над инвестициями в Украину в такие проекты, как автомобильные и железные дороги, порты, шахты, нефть и газ и добыча критически важных полезных ископаемых. Это будет означать беспрецедентное расширение экономического влияния США в крупнейшей по площади стране Европы как раз в то время, когда она пытается сблизиться с ЕС.