Путин раскрыл, что будет после СВО, и пообещал добить Украину: главные заявления президента

«Любой шаг, направленный на решение этой задачи (по урегулированию на Украине мирными средствами при устранении первопричин конфликта — ред.), нами будет приветствоваться, и мы будем работать с любыми партнерами, которые стремятся к этому. Это не только США. Это и КНР, это Индия, Бразилия, Южная Африка, все страны БРИКС и многие другие, включая КНДР», — сказал Путин.