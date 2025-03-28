«Закопал на даче под клубникой»: Полиграф помог найти тело женщины, убитой женатым любовником

По её словам, человек, проходя полиграф, отвечает лишь «да» или «нет», а техника фиксирует его бурные реакции на определённые вопросы. Она уточнила, что при поиске тела сначала пытается выяснить возможные места его нахождения, такие как квартира, дача или работа. В данном случае подозреваемый отреагировал на слово «дача», после чего она попросила его нарисовать схему участка и разделила его на квадраты для дальнейших вопросов. Это помогло установить, что тело закопано под грядками с клубникой. Жаданова также отметила, что фигурант имел юридическое образование и знал о возможностях криминалистической техники, включая приборы для определения пустот в грунте, и пытался тщательно скрыть улики. Тем не менее тело жертвы было найдено.