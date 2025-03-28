SHOT: над Воронежской областью прогремели взрывы

Над Россошью отработала ПВО.
В небе над городом Россошь Воронежской области прогремела серия взрывов. По данным telegram канала, сработала система ПВО.
«Местные жители рассказали, что было слышно от трех до пяти сильных взрывов в районе Электроаппаратного завода города Россошь. Видны яркие вспышки в небе. Предварительно, сработала система ПВО», — пишет SHOT.
Ранее в Воронежской области была объявлена опасность атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Система ПВО уже активно реагировала на подобные угрозы, отражая попытки атак дронами в регионе.