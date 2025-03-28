Мосгорсуд оставил в силе приговор создателю объединения «ЕНОТ»

МОСКВА, 28 марта. /ТАСС/. Мосгорсуд признал законным решение приговорить бывшего советника главы Научного центра иммунологии МГУ Андрея Молокоедова за создание преступной группы «ЕНОТ» (Единые народные общинные товарищества) к 14 годам лишения свободы за создание преступного сообщества. Об этом ТАСС сообщили в суде.
«Суд рассмотрел апелляцию защиты Молокоедова и постановил оставить приговор суда первой инстанции без изменения», — сказали в суде. Ранее Кунцевский суд Москвы признал ученого виновным в создании организованного преступного сообщества (ч. 1 ст. 210 УК РФ), вымогательстве (ч. 3 ст. 163 УК РФ) и угрозе убийством (ч. 1 ст. 119 УК РФ). Он был приговорен к 14 годам колонии.
По версии стороны обвинения, Молокоедов в 2018 году возглавил движение «ЕНОТ», которое следствие сочло преступной группировкой. Ее участники позже напали на дом жителя Туапсе Петра Супонева, у которого был конфликт из-за земельного участка с семьей академика РАН Михаила Пальцева. Советником последнего был Молокоедов. Согласно обвинительному заключению, ученый привлек для этой цели одного из лидеров «ЕНОТ» Романа Теленкевича.
Молокоедов вину не признавал и утверждал, что лишь вмешался в конфликт между Пальцевым и Супоневым. По версии защиты, он привлек Теленкевича для урегулирования этой ситуации мирным путем.
Теленкевич в марте 2022 года был осужден Кунцевским судом на 13 лет лишения свободы. Он признан виновным по ч. 1 ст. 210 УК РФ (организация преступного сообщества), ст. 163 УК РФ (вымогательство), ст. 119 (угроза убийством). Недавно осужденный был освобожден и участвует в СВО.
Это уже второй приговор по делу Молокоедова. В январе 2022 года он был осужден на 14 лет свободы за те же преступления, однако обжаловал это решение. Мосгорсуд вернул дело обратно в первую инстанцию, так как счел, что при разбирательстве было нарушено право ученого на защиту.