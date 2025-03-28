Мосгорсуд оставил в силе приговор создателю объединения «ЕНОТ»

Это уже второй приговор по делу Молокоедова. В январе 2022 года он был осужден на 14 лет свободы за те же преступления, однако обжаловал это решение. Мосгорсуд вернул дело обратно в первую инстанцию, так как счел, что при разбирательстве было нарушено право ученого на защиту.